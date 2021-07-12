إسرائيل تهدم 5 منشآت في قرية بالضفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 5 منشآت في قرية حارس غرب سلفيت بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة قوله إن "سلطات الاحتلال هدمت ورشات حدادة ونجارة وتصليح سيارات، ومغسلة سيارات، ومحلاً لبيع الخضار والفواكه على المفرق الغربي للقرية، تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء فلسطينيين. وأضاف أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها هدم هذه المنشآت بشكل كامل، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال باشرت بالهدم دون سابق إنذار.

