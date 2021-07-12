شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض بين مصر والبنوك الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنوك الفرنسية.

وكان المجلس أخذ الموافقة النهائية اليوم على 6 مشروعات قوانين وهى مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 و 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية الفيومى و أيمن أبو العلا فى نفس الموضوع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، ومشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية)، و مشروعى قانونين مقدمان من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، وأعلن أن المجلس سيعود للانعقاد يوم السبت الموافق 24 يوليو، ووجه التهئنة للشعب المصرى بحلول عيد الأضحى.