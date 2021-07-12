شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزمى لـ"قيادات الحركة الوطنية": مستمرون فى محاربة شلة الخراب والتدمير بالمستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، المحاولات المسيئة من قيادات حزب الحركة الوطنية لتشويه الشباب الواعي الذي تربي داخل الحزب، وقام بالبناء والتعمير علي مدي عمر الحركة الوطنية بأبشع الألفاظ، قائلا: "شلة من بائعي النفس والإرادة يريدون تزييف وعي كوادر محترمة داخل الحزب.. كنا نتوقع منكم معركة أكثر احتراما دون الشتائم والسب والقذف الذي سوف يحاسبكم القضاء المصري الشريف عليه. معركة تتسم بالموضوعية والرد بالمستندات مثلما نفعل وسنكمل".

ووصف "عزمى"، في بيانا صادر عنه، ما يجرى الآن، بأنه يدار من شلة "الخراب والتدمير التي تتنفس النفاق والكذب"، ومن يؤيدونهم دون إحكام العقل والتدبير، قائلا: "أؤكد للجميع التزامنا بالنقد الموضوعي لسياسات الحزب دون التدني في الفاظنا وسردنا لمخالفات العزبة التي يخطط لها أمين عام ينتمي إلي أمانة تنظيم حزب حله الشعب المصري و ثار ضده، وهو الحزب الوطني المنحل والذي نكره جميعا أفكاره ولا نتمني رؤيته مرة أخري.. تلميذ نجيب لرجل الحديد والصلب الأشهر الذي دمر الحياة النيابية في مصر، يحترف سياسة التوريث ولا يمتلك من الضمير حتي القليل، ورئيس للحزب سلم عقله وآذانه إلي من لا يعرف معني للحق أو الإحترام، ليصول ويجول بتهم باطلة غير حقيقية وليس عليها أي دليل يؤيدها والهدف الأساسي له هو نقل رئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية إلي نجله البار (سوبر مان الحركة) دون النظر إلي الشباب الذي كافح وتعب من أجل رفعة الوطن، وبناء كوادر سياسية حقيقية، وليست حبر علي ورق أو يعملون بالمقابل المادي."

واعتبر "عزمى" أنه كما فعل رئيس الحزب بمحاربة الشباب وفكرهم، فسوف يحين الدور عليه قريبا وتسقط أفكاره وطموحاته دون تحقيق أو دليل، قائلا" لكننا لن نتنازل عن حقنا في الحديث وتوضيح الحقائق للجميع لكشف مخططكم وبالمستندات وأكررها بالمستندات و التي أجريتم بصحتها ولكن تكذبون في ضالتكم وهدفكم، ولم ولن تتمكنوا من الرد عليها لأنها ببساطة الحقيقة المجردة"

وتابع قائلا: "اطمئنكم أننا لن نلتفت إلي إهانتكم وسنكمل طريقنا في فضح نواياكم وقراراتكم التي تؤسس لممارسة سياسية لا تلائمنا ولا نوافق عليها..ولا تتفق مع الجمهورية الجديدة التي نسعي إليها وإننا سوف نستكمل إجراءاتنا أمام القضاء المصري الشامخ ليقتص لنا منكم، ومن أفعالكم حتي لو استمر ليوم الدين".

ووجه "عزمى"، الشكر والتقدير إلي كل أعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية في كامل ربوع الوطن الذين تواصلوا معه، وأعلنوا رفضهم للممارسات المشوهة التي ينتهجها بعض ضعاف النفوس داخل الحزب الآن، والاتهامات التي توزع عليه وعلى غيره من شباب الحزب الذين تم فصلهم دون إظهار دليل واحد كما طالبنا أكثر من مرة، قائلا "شكراً لإعلان كوادر الحزب الشرفاء تضامنهم معنا ومساندتهم للحقائق، ونبذ الكذب، والخداع الذي يطل به علينا أهل الشر داخل الحزب كل يوم".

وكانت قد شهدت الفترة الأخيرة بالحزب، استقالات جماعية ضربت حزب الحركة الوطنية المصرية على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك على خلفية قرار رئيس الحزب بفصل كلا من النائب محمد عزمى الأمين المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، والدكتور نور الشيخ الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، ومحمد الساحة، أعضاء تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، من الحزب.