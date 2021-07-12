شكرا لقرائتكم خبر عن 15.5 مليار جملة مخصصات "حياة كريمة" خلال الـ3 سنوات الأخيرة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة" حياة كريمة"، لتطوير القرى، تحسين جودة الحياة للمواطن بالقرى الأكثر الاحتياجا وتوفير له الخدمات التى تمكنه من حياة معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها، وتعد تلك المبادرة أحد أعظم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية.

وامتدت المبادرة من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولي، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قري مصر، لتطوير وتنمية الريف المصري، والتنفيذ علي أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا علي مستوي الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية.

وأوضح جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، خلال مؤتمر لوزارة التخطيط الأربعاء الماضى، الأثر الإيجابي للمبادرة علي تحسين حالة التنمية في الريف المصري، كما أن جملة المخصصات الموجهة للمبادرة في 3 سنوات كانت 15.5 مليار جنيه لتصبح في العام الواحد 2021/2022 تتعدي 200 مليار مما يمثل طفرة هائلة تنتج عنها العديد من الاّثار الإيجابية تتمثل في تنشيط الاقتصاد القومي ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات في كل القطاعات المستفيدة من المبادرة، مضيفا أنه قبل عام 2019 لم يكن هناك برنامج موجه للقرى الأكثر احتياجًا، إلى أن قام رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة حياة كريمة، وقامت وزارة التخطيط قامت بإجراء برنامج عاجل للاستهدف الجغرافي للقري الأكثر فقرًا حيث تم صرف حوالي 950 مليون جنيه في 3 شهور وذلك قبل إطلاق المبادرة.

ونرصد مراحل تطور المبادرة، ليستفيد منها 60% من سكان مصر لإيجاد مجتمعات ريفية مستدامة:

- إطلاق النواة الأولى في مارس 2019 لتعالج الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا.

- ضخ 950 مليون استثمارات في قطاعات منها الصحة والتعليم تكاملاً مع برنامج سكن كريم .

- مع مطلع 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى لتغطي أفقر 143 قرية.

- ثم تغطية أفقر 232 قرية في عام 20/2021 ليتعدى المستفيدين 4.7 مليون مواطن.

- تم تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه في هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020.

-تم تكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية.

-استهداف قرى 51 مركزا بمستفيدين لـ 17% من سكان مصر خلال 21/2022.

-تقديم 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، منها تأهيل 7800 منزل ضمن سكن كريم.

-يستهدف تأهيل نحو 80 ألف منزل فى 1500 قرية.

-كانت تكلفة المرحلة الأولى 90 مليار وزادت تدريجيا لتصل ل200 مليار جنيه

-إعلان الرئاسة، رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصرى.