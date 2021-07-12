الحكومة تحسم الجدل بشأن وجود أزمة في السلع التموينية تزامنا مع عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المركز، في بيان، الاثنين، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في السلع التموينية الأساسية.

وشددت وزارة التموين، على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وانتظام عمليات صرف المقررات التموينية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش يومية على الأسواق والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفي إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يتم توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة، تخفيفاً للعبء عن المواطنين، وكذلك زيادة طرح منتجات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام عيد الأضحى.​