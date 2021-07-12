صور.. طلاب الثانوية العامة في بني سويف "سعداء بسهولة اللغة الفرنسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف – حمدي سليمان:

سادت حالة من الفرحة لدى طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة ببني سويف بعد أداء امتحان اللغة الفرنسية اليوم الاثنين، وأبدى الطلاب سعادتهم البالغة من سهولة الامتحان، مؤكدين أنه جاء بسيطا وسهلا ومباشرا، وفى مستوى الطالب المتوسط.

يقول الطالب "محمد أسامة " الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم نشهد أي أسئلة صعبة سوى نقطة واحدة، وجميع أسئلة الامتحان مباشرة ومتوقعة.

ويضيف الطالب أحمد ياسر الامتحان جاء سهلا، وخالي من أية تعقيدات، والأسئلة جاءت واضحة، ونتمنى أن تكون باقي الامتحانات في مستوى اللغة الفرنسية

يذكر أن 10002 طالبا وطالبة أدوا الامتحان أمام 62 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.