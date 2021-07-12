صلاة عيد الأضحى في 1300 مسجد بالأقصر.. و"الأوقاف" تشكل غرفة عمليات لمتابعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

قال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشيخ سيد محمد عبدالدايم إن مديرية الأوقاف بالمحافظة تستعد لعيد الأضحى المبارك، بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها، وذلك لمتابعة استعدادات المديرية لعيد الأضحى وصلاته.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر إلى أنه عقد اجتماعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، مشيرًا إلى أنه شدد على الالتزام بالتعليمات والضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الأضحى.

ولفت عبدالدايم إلى أن صلاة العيد ستكون قاصرة علي المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وعدم إقامتها بالساحات تحت أي ظرف مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي وعلامات التباعد بالمساجد وعدم فتح دورات المياه، مشيرًا إلى أن عدد المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد يبلغ 1300 مسجد .

كما طالب وكيل وزارة الأوقاف من مديري الإدارات الفرعية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمساجد والزوايا خلال الفترة المقبلة، و بذل مزيد من الجهد في مشروع صكوك الأضاحي باعتباره مشروعاً قومياً يخدم الفقراء والمحتاجين بالقري الأكثر فقراً واحتياجاً.