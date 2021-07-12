غرق شابين أثناء استحمامهما في نهر النيل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

لقي شابان مصرعهما اليوم الاثنين، غرقاً بمياه نهر النيل في المنطقة الواقعة أسفل كوبرى إدفو لعدم إجادتهما السباحة.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة ادفو، بورود بلاغ من الأهالي بغرق شابين أثناء استحمامهما بنهر النيل هربا من حرارة الجو، وانتقل رجال الإنقاذ النهري والمسطحات المائية ومركز الشرطة إلى مكان الواقعة.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وهما: "على محمود على 19 سنة، و أحمد سيد مصطفى 17 سنة"، وجرى نقل الجثتين لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.