لذبح أضاحي العيد.. الموافقة على 138 طلبًا لمحال جزارة بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الأحياء وممثلي الصرف الصحي والمرور وشرطة المرافق حملات مكبره، اليوم الاثنين، للتفتيش على محال الجزارة وشوادر عرض الأضاحي، وذلك للتأكد من سلامة اللحوم والذبح بالمجازر الحكومية.

ووافق مسئولو الحملة على 138 طلبا لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم، لذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحي المبارك وأيام التشريق الثلاث وفقاً للاشتراطات الواردة في قرار المحافظ.

وشملت الحملة التفتيش على محلات الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم وأماكن عرضها، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 33 مخالفة، وتحصيل غرامات مالية بمبلغ 63 ألف جنيه لمن خالفوا قرار المحافظ رقم ٢١٣ لسنة٢٠٢١ بشأن خطة وضوابط الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن المواطنين يمكنهم ذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي "مجزر العامرية ومجزر أبو قير" وذلك طوال أيام العيد.