السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في القصيم

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، نتيجة قتل الجاني شخصاً مصري الجنسية. وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية: "أقدم عبدالعزيز بن جزاء بن عبد الله الحربي -سعودي الجنسية- على قتل فتحي محمد محمود عوض -مصري الجنسية- وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت إلى وفاته"، مشيرة إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته".

وأضافت الداخلية: "بإحالته (الجاني) إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأردف البيان: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، اليوم الإثنين 2 ذو الحجة 1442 هـجري (الموافق 12 يوليو)، بمحافظة الرس في منطقة القصيم".