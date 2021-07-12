قضية الفتنة.. القضاء الأردني يقضي بالسجن 15 عاما على باسم عوض الله والشريف حسن

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية "الفتنة".



كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن الشريف حسن 15 عاما في القضية نفسها.



وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن "أركان التجريم كاملة في القضية".



وأكد رئيس المحكمة أن "المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".



وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة والتحريض ضد الملك عبدالله".

