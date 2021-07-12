القوات الأفغانية تعلن مقتل 7عناصر من “طالبان”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات
جندي أفغاني يركب على آلية تابعة للجيش الأفغاني
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، على حسابها عبر “تويتر”، مقتل 7عناصر من حركة “طالبان” وإصابة 12 آخرين في عملية نفذها الجيش وقوات الأمن الوطنية الأفغانية بولاية فراه.
و قالت وزارة الدفاع: “قتل 7 إرهابيين من طالبان وأصيب 12 آخرون، في عملية نفذتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في منطقة بوش رود بولاية فراه، أمس الأحد”.
وأضافت: “كما تم تدمير سيارتين وكمية من أسلحتهما وذخائرهما”.