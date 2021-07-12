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تزامناً مع رفع قيود كورونا في انجلترا.. جونسون يدعو إلى التحلي بالمسؤولية والحذر

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والحذر تزامناً مع رفع القيود المفروضة لمواجهة جائحة (كوفيد-19) في انجلترا.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني في بيان له " ان جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمية لم تنته بعد".

 

واضاف جونسون ان لإصابات ستزيد عندما نرفع القيود، ولذلك مع تأكيد خططنا اليوم ستكون رسالتنا واضحة، الحذر أمر مهم للغاية ويجب علينا جميعا تحمل المسؤولية حتى لا نتراجع عن تقدمنا".

 

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، مؤتمراً صحفياً يعلن فيه قراره النهائي بشأن رفع جميع قيود فيروس كورونا.

 

وكان جونسون قد طرح الأسبوع الماضي مقترحات لإلغاء القواعد المتعلقة بوضع الكمامات والتواصل الاجتماعي وتعليمات العمل من المنزل، في ما أسماه "طريق باتجاه واحد إلى الحرية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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