الامارات.. إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة دبي من 19 إلى 22 يوليو

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من 9 ذي الحجة الموافق الإثنين 19 يوليو الجاري ولغاية 12 ذي الحجة 1442هجرية الموافق الخميس 22 يوليو على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 يوليو 2021.



ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.