مصر تكشف آخر مستجدات متحور دلتا كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، أن "مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات مصابة بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد".



وخلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أشار محمد عوض تاج الدين إلى أن "هناك متابعة دقيقة وعلمية وفنية وطبية لهذه التحورات الخاصة بفيروس كورونا"، موضحا أن "الفيروسات يتوقع دائما أن يحدث لها تحورات، وهو ما حدث مع فيروس كورونا الذي حدث له أكثر من تحور حتى قبل تحور دلتا، وأن أن العالم منذ أن عرف خلال انتشار فيروس كورونا، رصد الكثير من التحورات للفيروس المسبب لهذا الوباء".

وأوضح تاج الدين أن "الشركات الكبرى المنتجة للقاحات المصادة لفيروس كورونا تحدثت في الفترة الأخيرة، ونبهت أن بعد 6 شهور من التطعيم سيكون هناك حاجة للتطعيم بجرعات أخرى"، مشيرا إلى أن "هذه ليست جرعات أخرى، وإنما في الحقيقة ليست إلا عملية إعادة تحصين خاصة من التحورات والطفرات الجديدة التي تحدث لهذا الفيروس".

ورد تاج الدين على سؤال: "هل هذا يعني أن المواطنين الذين تلقوا جرعات اللقاح سيسمح لهم بعد 6 أشهر بالحصول على اللقاح من جديد؟" بقوله : "هذا الأمر سابق لأوانه"، لافتا إلى أن "الوضع يتم رصده وقائيا، أولا ومن بعده رصد الحالات وأنواع الفيروسات وطفارتها"، وأضاف: "إن شاء الله في المستقبل لما يتم هذا الرصد وهذه الدراسة، وإذا كان في أي تغييرات في نوع الفيروس، وهل محتاجين جرعات أخرى ولا لاء، وقتها سنعلن عن هذا في حينه".

وفي إطار التوقعات حول "موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا خلال سبتمبر المقبل"، قال المستشار الصحي إن "العالم أجمع يشهد تطورات وتحولات وموجات جديدة من انتشار الفيروس، ولهذا مصر تقوم بكل ما يمكن عمله من الناحية الوقائية، لأننا نعلم جيدا أن أي احتمالات تخص هذا الفيروس من الممكن أن تحدث في أي وقت".