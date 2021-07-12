"حملة 100 مليون وجبة" توزع 6.4 مليون قسيمة للاجئي الروهينجا ببنغلاديش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أنجزت "حملة 100 مليون وجبة" الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة و4 قارات توزيع 6.4 مليون وجبة على لاجئي الروهينجا في بنغلاديش.



وذلك بصيغة قسائم تموينية فورية وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ضمن جهود الحملة لمد يد العون للمحتاجين في المجتمعات الأقل دخلا في الدول التي تشملها في العالم العربي، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية.

وجرت عمليات توزيع القسائم الإلكترونية في مخيمات اللاجئين الروهينجا المتواجدة في مدينة "كوكس بازار" على خليج البنغال، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث وزع برنامج الأغذية العالمي ما يعادل 6,471,540 وجبة بشكل قسائم تؤهل المستفيدين من "حملة 100 مليون وجبة" لصرفها بشكل فوري من مخازن المواد الغذائية والمحال والأفران في المخيمات.

وتكفي القسائم التي تم توزيعها باستخدام التقنيات الذكية مثل بصمة العين حوالي 35,953 لاجئا، فيما يضمن برنامج الأغذية العالمي وصول اللاجئين إلى المنتجات الطازجة من الخضار والفواكه والأسماك والدواجن المنتجة محليا من خلال تعاقده مع سلسلة من المحال والبقالات المتوفرة داخل المخيمات، بما ينعكس إيجابا على فرص العمل والحركة التجارية فيها.

وقالت سارة النعيمي، مدير إدارة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: "تعاون حملة 100 مليون وجبة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في توزيع قسائم إلكترونية فورية على المستفيدين من الحملة في بنجلاديش حقق الاستخدام الأمثل لتقنيات ذكية نوعية مثل بصمة العين، وقواعد البيانات المتكاملة لضمان التوزيع السريع والدقيق للدعم الغذائي على المحتاجين أينما كانوا".

ونجحت حملة 100 مليون وجبة في مضاعفة هدفها وجمع مساهمات تعادل 216 مليون وجبة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين وتوفير شبكة أمان غذائي لهم في المجتمعات الأقل دخلا في 30 دولة في العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وتعاونت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تنظم "حملة 100 مليون وجبة" مع "برنامج الأغذية العالمي" و"مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية" و"الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام" والمنظمات الخيرية والجهات المعنية للوصول بالدعم الغذائي لمستحقيه حيثما كانوا.