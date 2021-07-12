شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة دبي من 19 إلى 22 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من 9 ذي الحجة الموافق الإثنين 19 يوليو الجاري ولغاية 12 ذي الحجة 1442هجرية الموافق الخميس 22 يوليو على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 يوليو 2021.



ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.