شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول فى منطقتين بالدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروعى قانونين مقدمان من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما.

ويشمل المشروعين، الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي.في، وشركة أى بى أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع، والثانية هى بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدينة فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنه 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنه 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.

وأكد النائب محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية الاتفاقات، لاسيما وما يحققه من عوائد إيجابية تنعكس إيجابيا في الوفاء باحتياجات السوق، فضلا عن المنح غير المستردة.

وأشاد أعضاء المجلس بالقانونيين، حيث أكد النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنهما يمنحا الحكومة المصرية امتيازات كبيرة فى إطار الكشف عن مصادر الطاقة المتعددة، وكذا أكدت النائبة ميرفت مطر أهمية المشروعات، معربة عن أملها فى مزيد من الاكتشافات فى مجالى البترول والغاز الطبيعى، وهو نفس ما أكد عليه النائب سليمان وهدان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.