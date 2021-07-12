شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل للحكومة 41 اقتراحا برغبة لتنفيذها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى الحكومة 41 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة، مقدمة من النواب وافقت عليها اللجنة، لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات:

وتتضمن التقارير اقتراحات برغبة كما يلى:

1- اقتراح برغبة من النائب وحيد قرقر، بشأن إنشاء مستشفى طوارئ لجراحات اليوم الواحد بمدينة جمصة السياحية – محافظة الدقهلية.

2- اقتراح من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن تزويد مستشفى مدينة برج العرب محافظة الإسكندرية بجهاز أشعة مقطعية.

3- اقتراح من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة إصلاح وتأهيل شبكات التليفون المحمول بمدينتي العريش والشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

4- اقتراح من النائب مروة هاشم، بشأن تغطية الأماكن المحرومة بقرى وتوابع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الانترنت.

5- اقتراح من النائب محمد الصمودى، بشأن تركيب تليفونات أرضى وتحسين خدمة الانترنت وتغيير الكابلات الفيبر، وذلك للمناطق المحرومة فى قرى وعزب مركز دسوق ومطوبس – محافظة كفر الشيخ.

6- اقتراح من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب بريد مطور بقرية الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

7- اقتراح من النائب أحمد الشريف، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي التابعة لأملاك الدولة بزاوية عبد القادر – حي العامرية أول – محافظة الإسكندرية، لعمل مكتب بريد نموذجي.

8- اقتراح من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية النجيلة – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

9- اقتراح من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مكتب بريد في قرية نجع عبد الرسول – محافظة أسيوط.

10- اقتراح من النائب محمود حمدى أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية نجع مازن - غرب مركز البلينا – محافظة سوهاج.

11- اقتراح من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل فرع كبير لصندوق التمويل العقارى بمحافظة أسيوط.

12- اقتراح من النائب جمال الشورى، بشأن تحديد موقف أهالي محافظة مطروح من قانون التصالح لمن قاموا ببناء العقارات بدون ترخيص ودون سند ملكية – محافظة مطروح.

13- اقتراح من النائب أحمد حته، بشأن استكمال الصرف الصحي بناحية منطقة قلينى فهمي والشوارع المجاورة ببندر مركز مغاغة – محافظة المنيا.

14- اقتراح من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن إقامة محطة معالجة صرف صحي بمنطقة الكنايس ووحدة محلية بولين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة على (14) فدان المخصصة لذلك.

15 - اقتراح من النائب محمود قاسم، بشأن تطوير منطقة (جبل الزيتون) العشوائية الواقعة في منطقة القبارى – محافظة الإسكندرية.

16- اقتراح من النائب محمود أبو الخير، بشأن تحديد الحيز العمراني لنجع أبو الخير بأولاد عليو بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

17- اقتراح من النائب محمود عبد السميع الشامى، بشأن سرعة فصل الصرف الصحي الوارد من مركز سمنود ومركز المحلة عن الصرف الصناعي بمدينة المحلة ورفع كفاءة محطتي الصرف الصحي بأبو شاهين، الشامي – بمدينة المحلة – محافظة الغربية.

18- اقتراح من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي وعمل شبكات بمناطق (حوض جلال – حوض الطويل بمؤسسة الزكاة) – حي المرج – محافظة القاهرة.

19- اقتراح من النائب سناء السعيد، بشأن إدراج كل توابع القرى بمركز ساحل سليم – محافظة أسيوط، ضمن مبادرة حياة كريمة.

20 – اقتراح من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل موقف للسيارات الأجرة بقرية نجع عبد الرسول التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

21- اقتراح من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل موقف للسيارات الأجرة بقرية منقباد على حرم ترعة منقباد – محافظة أسيوط.

22- اقتراح من النائب مجدى محمد الأمير، بشأن رصف طريق قرية العصافرة محافظة الدقهلية.

23- اقتراح من النائب فايزة صالح، بشأن إنشاء خط سكة حديد امتدادًا لخط سكة حديد المناشى – القاهرة – إيتاى البارود، يصل إلى مدينة دسوق مرورًا بمدينة شبراخيت - محافظة البحيرة.

24- اقتراح من النائب زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إعادة رصف الطريق الزراعي الشرقي بداية من مركز أخميم حتى مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

25- اقتراح من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن استكمال طريق الهيشة حتى مصرف الجميزة بطول (1.5كم) مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

26- اقتراح من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن استئناف الأعمال بالطريق الحر فى المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر – الزقازيق حتى الطريق الإقليمي عند قرية بنى صالح التابعة لمدينة بلبيس – محافظة الشرقية.

27- اقتراح من النائب غادة على، بشأن إنشاء كوبري مشاه بمدينة 6 أكتوبر أمام سوق الجملة – محافظة الجيزة.

28- اقتراح من النائب زينب السلايمى، بشأن توقف القطار المكيف رقم (2009) القادم من أسوان إلى القاهرة بمحطة سكة حديد إسنا – محافظة الأقصر.

29- اقتراح من النائب زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد أعمدة إنارة المنازل واستبدال ورفع كفاءة محاولات الكهرباء بقرى ونجوع مركز أخميم – محافظة سوهاج.

30- اقتراح من النائب أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن إنشاء محطة محولات بقدرة كافية غرب مركز طوخ – محافظة القليوبية.

31- اقتراح من النائب علاء سليمان، بشأن تحويل كابلات الضغط العالي في مناطق الأربعين وغرب البلد في محافظة أسيوط إلى كابلات أرضية.

32- اقتراح من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الأسلاك المجلفنة إلى كابلات – محافظة الشرقية.

33- اقتراح من النائب إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة رأس غارب فى شركات الكهرباء التي تعمل بالمحافظة.

34- اقتراح من النائب سناء السعيد، بشأن تخصيص مساحة (13 فدان، و13 قيراط) بالظهير الصحراوي للوحدة المحلية لقرية بويط مركز ساحل سليم – محافظة أسيوط، لبناء مقابر للمسلمين.

35 – اقتراح من النائب عبد المنعم عبد العليم، بشأن مد مستشفى سنورس المركزي محافظة الفيوم ببعض الأجهزة الطبية لحاجة المستشفى إليها.

36- اقتراح من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن زيادة ميزانية مستشفى سوهاج الجامعي وزيادة عدد أجهزة التنفس بها.

37- اقتراح من النائب وحيد فودة، بشأن توفير مبلغ (50 مليون جنيه) لشراء جهاز إشعاع لمركز الطب النووى لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة – محافظة الدقهلية.

38- اقتراح من النائب فايق الزكى المغازى، بشأن تحويل مستشفى بلقاس المركزي إلى مستشفى عام – محافظة الدقهلية.

39- السيد العضو / أشرف الشبراوى أبو العلا، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية ميت طريف إلى مركز رعاية أولية – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

40 –اقتراح من النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية سيدي دمين – مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

41- اقتراح من النائب السيد العضو بلال حامد النحال، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية (C.T) وجهاز أشعة (CR) ديجيتال لمستشفى المحمودية، ومستشفى الرحمانية المركزي – محافظة البحيرة.