شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية على 4 قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يتم أخذ الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين وهى:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

2- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

4- مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد واكثر من خمسين نائبا بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

وينظر المجلس خلال نفس الجلسة نحو 41 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب وافقت عليها اللجنة، حيث من المنتظر أن يوافق المجلس على إحالتها للحكومة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، وهى تقارير تتعلق باقتراحات برغبة عن تزويد مستشفيات بأجهزة، وإصلاح شبكات تليفون، واستكمال محطات صرف صحى وإنشاء مراكز بريد.