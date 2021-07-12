3 قتلى بانفجار بجنوب أفغانستان

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

لقى ثلاثة مدنيين حتفهم وأصيب ستة أخرون إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم هلمند بجنوب أفغانستان صباح الإثنين.



ونقلت قناة طلوع الافغانية عن مصادر أمنية القول إن الحادث وقع الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت مركبة مدنية بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في مدينة لشكر جاه في منطقة بولان.

وأضافت المصادر " جميع الضحايا من أسرة واحدة جاءت من منطقة بمدينة لشكر جاه"، مشيرة إلى وجود نساء وأطفال بين الضحايا.

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل المصابين لمستشفى الطوارئ بالمدينة.

ولم يعلق المسؤولون الأمنيون على الواقعة، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.