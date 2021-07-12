شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب البحري الدولي : القرصنة تراجعت لأدنى مستوى منذ 27 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات حديثة اليوم الإثنين أن محيطات العالم تتزايد أمانا بالنسبة للبحارة، مع انخفاض عدد هجمات القرصنة البحرية بشكل كبير في النصف الأول من عام .2021

وقال المكتب البحري الدولي اليوم الإثنين إن النصف الأول من هذا العام شهد 68 هجوم قرصنة وسطو مسلح على سفن في البحر، مقارنة بـ98 هجوما في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد المكتب، وهو وكالة تابعة لغرفة التجارة الدولية، إن الرقم هذا العام هو الأدنى منذ عام .1994

ومن إجمالي الهجمات، صعد قراصنة على متن 61 سفينة، وتعرضت أربع سفن للهجوم، وتم إطلاق النار على سفينتين، واختطاف سفينة واحدة.

وعلى الرغم من التحسن بشكل عام، لا تزال هناك نقاط ساخنة للنشاط الإجرامي.