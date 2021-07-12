شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات في هبوط اضطراري لمروحية في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح جراء ارتطام مروحية إسعاف تابعة للجيش بالأرض لدى الهبوط في قاعدة عسكرية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد هبطت مروحية الإسعاف اضطراريا على مهبط الطائرات بقاعدة جوية تابعة للجيش في مدينة بوتشون بإقليم كيونجكي على بعد 46 كيلومترا من شمال سول، صباح اليوم، بينما كانت في طريقها لتقل مريضا هناك، وفقا للجيش وسلطة الإطفاء المحلية.

وأصيب خمسة من أفراد الطاقم، اثنان منهم في حالة خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب. ووُصفت جراحهم بأنها ليست مهددة للحياة، وتسبب الحادث فى إلحاق أضرار جزئية بذيل المروحية. وتم تعليق عمليات المروحيات من ذات طراز المروحية المنكوبة. ويحقق الجيش في سبب الحادث.