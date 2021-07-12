شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 15 عاما لرئيس الديوان الملكي الأردني السابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الاثنين بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية غير البارزين 15 عاما بتهم محاولة إحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.

وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك.

وذكرت أن "المتهمين يحملان افكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع" وأن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة".