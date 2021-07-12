واشنطن ترسل وفداً إلى هايتي لحل الأزمة السياسية هناك عقب اغتيال رئيسها

12 يوليو , 2021

أفراد من الشرطة والطب الشرعي الهايتيين يبحثون عن أدلة خارج المقر الرئاسي Photo Credit: Valerie Baeriswyl / AFP



أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إرسال وفد كبير إلى هايتي لحل الأزمة السياسية التي نشأت في البلاد بعد اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس.

سيضم الوفد مدير مجلس الأمن القومي الأميركي لنصف الكرة الغربي، خوان غونزاليس، والقائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لنصف الكرة الغربي، لورا لومان.

وبحسب الصحيفة، يعتزم الوفد لقاء رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف، وآرييل هنري، رئيس وزراء البلاد في عهد مويس، وجوزيف لامبرت، الذي أعلنه مجلس الشيوخ الهايتي في البرلمان كرئيس مؤقت للبلاد.

وقُتل الرئيس الهايتي الأربعاء الماضي، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله.

وتعتقد السلطات في هايتي أن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

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