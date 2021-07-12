انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تعلن بدء محاكاة تجريبية بمشاركة 8 آلاف ناخب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان، اليوم الاثنين، بدء محاكاة تجريبية بمشاركة أكثر من 8 آلاف ناخب.
وقال عدنان في تصريح للتلفزيون الرسمي تابعته الخليج 365، إن "المفوضية اجرت اليوم محاكاة تجريبية بمشاركة أكثر من 8 آلاف ناخب من موظفي المفوضية في عموم المحافظات"، مبيناً أن "المحاكاة بدأت في الساعة العاشرة وانتهت في الساعة الـ12 ظهراً".
وأضاف أن "الهدف من المحاكاة هو تجاوز السلبيات في عملية الاقتراع"، لافتاً إلى "أننا اختبرنا الأجهزة وعدة الانتخابات في عملية اقتراع أخرى".
يذكر ان مفوضية الانتخابات اجرت في السابع من تموز الحالي، قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي الانتخابات لمجلس النواب العراقي 2021، بمكتبي بغداد (الكرخ / والرصافة)، وفي مكاتب المحافظات الانتخابية كافة.
وأضاف أن "الهدف من المحاكاة هو تجاوز السلبيات في عملية الاقتراع"، لافتاً إلى "أننا اختبرنا الأجهزة وعدة الانتخابات في عملية اقتراع أخرى".
يذكر ان مفوضية الانتخابات اجرت في السابع من تموز الحالي، قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي الانتخابات لمجلس النواب العراقي 2021، بمكتبي بغداد (الكرخ / والرصافة)، وفي مكاتب المحافظات الانتخابية كافة.