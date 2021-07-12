بالفيديو: أين مصير الاموال التي صرفت على ملف الطاقة؟

تستمر الجدلية ما بين مجلس النواب ووزارة الكهرباء بسبب ارتفاع ذروة انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف هذه المعضلة التي لم يتمكن على مدى سنوات طويلة من حلها العديد من الوزراء المتعاقبين على قيادة الوزارة اخر الوزراء قدم استقالته بسبب الاطفاء التام للكهرباء عن اغلب المحافظات واتهامات لسابقيه بقضايا فساد وذهاب الاموال الى صفقات وهمية لم يتم انجازها ...لجنتا النزاهة والطاقة النيابية استضافت لجنة الطاقة الوزارية ليتم سؤالهم عن المسببات والاسباب في هدر الاموال وعن شركات المعنية باحالة المناقصات لها وما هي الارباح التي تحققت من خلال وزارة الكهرباء الى تلك الشركات ومن دون تحسن واقع الطاقة في البلاد ليكشف عضو لجنة النزاهة رزاق محيبس عن اسماء الشركات والمبالغة المالية المستحصلة من وزارة الكهرباء على مدى السنوات السابقة.

وعلى الرغم من رصد مبالغ طائلة في موازنة البلاد الى قطاع الكهرباء الا انه ما زال يكتنفه الغموض فالبعض يعزو الاسباب تسييس الملف واخرون يرجعونها الى اسباب فنية وبالمحصلة النهائية فان الاموال تمنح لوزارة الكهرباء ونصيب المواطن تكون اللوعات والويلات وحل حل يلوح في الافق.

