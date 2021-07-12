المناصب السيادية وانتخاب الرئيس.. يوم حاسم في برلمان ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في يوم حاسم، يستأنف برلمان ليبيا جلساته اليوم، بجدول أعمال متخم، يأتي على رأسه انتخاب الرئيس ومشروع الميزانية والمناصب السيادية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريحات صحفية، إن جلسة النواب ستعقد اليوم في طبرق (شرقي ليبيا) بحضور رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأضاف أنها ستناقش موضوع الميزانية والاستماع إلى تقرير لجنة المالية النهائي وما توصلت إليه مع اللجنة الوزارية.



ومن بين بنود جلسة النواب، مناقشة قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها، فيما توقع المريمي، أن يتطرق النقاش إلى موضوع المناصب السيادية الموجود في الجلسات السابقة ضمن بنود جدول أعمال النواب.

الجلسة السادسة

وتعد جلسة اليوم هي السادسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي.

ورفض البرلمان الليبي 5 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا زالت أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.

حل أخير

وقال مصدران مقربان من رئاسة الحكومة الليبية طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما لـ"الخليج 365" إن الدبيبة سيلجأ إلى حل آخر حال عجز عن إقناع مجلس النواب باعتماد ميزانيته.

وأوضح المصدران أن الدبيبة يعتزم طرح الميزانية للمرة الأخيرة أمام مجلس النواب للتصويت عليها وفي حالة رفضها في جلسة الإثنين 12 يوليو/تموز الجاري فإنه بنهاية الشهر ومرور 3 أشهر على تسليمه للميزانية للمجلس سيلجأ إلى حل آخر يدرسه حاليا، وهو نص القانون المالي الذي يتيح له أكثر مما يعرضه مجلس النواب.

انتخاب الرئيس

أما المناصب السيادية، فلم تحسم بعد أزمتها، بسبب عدم التوافق بين مجلس النواب والحكومة وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" عليها حتى الآن.



وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، الأربعاء الماضي، شروع البرلمان في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

الخطوة التي أعلن عنها البرلمان الليبي تأتي بالتوازي مع تشكيل الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لجنة لدعم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، في حراك يهدف لمعالجة فشل ملتقى الحوار الليبي في إرساء القاعدة الدستورية للانتخابات، وسط مستقبل مظلم لإمكانية عقد لقاءات أخرى للمتلقي خلال الأيام المقبلة.