مداهمات في مقديشو لتعقب مستهدفي القصر الرئاسي بـ"الهاون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داهمت قوات الأمن الصومالية منازل واعتقلت مشتبها بهم في عمليات في الأحياء المحيطة بالقصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

واستهدفت العملية الأمنية ملاحقة المتورطين في هجوم بقذائف الهاون، أمس الأحد، تعرض له القصر الرئاسي، وفق إعلام رسمي.

وبحسب وسائل إعلام صومالية كانت العمليات مخططة، وجرت داخل مديرية ورتانبدا التي تضم القصر الرئاسي وسط مقديشو.

وأوضح مسؤولون أمنيون أن الأشخاص الذين احتجزتهم أجهزة الأمن خلال العملية يخضعون الآن لتحقيقات أمنية إضافية، متعهدين بنشر نتائج التحقيق لاحقا.

ونفذت قوات الأمن مؤخرا في مقديشو عمليات أمنية مكثفة لتحقيق الأمن والاستقرار واعتقلت العشرات الذين يعملون على زعزعة الامن من بينهم شبكات مسلحة تنفذ اغتيالات وعصابات تقوم بالسطو المسلح على المدنيين داخل العاصمة.

وتتزامن هذه العمليات في وقت يسعى الصومال لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية خلال الأشهر المقبلة.