محمد بن زايد يوجه بإرسال 500 ألف جرعة لقاح إلى تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان امس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد.



وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال دعم دولة الإمارات للشعب التونسي الشقيق في مواجهة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها تونس إثر تداعيات جائحة " كوفيد-19 " سائلاً المولى تعالى أن يحفظ أهلنا في تونس من كل مكروه.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وجه بتقديم 500 ألف جرعة لقاح "كوفيد-19" إلى تونس الشقيقة.