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محمد بن زايد يوجه بإرسال 500 ألف جرعة لقاح إلى تونس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

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تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان امس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد.

 

وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة في البلدين وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية.

 

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال دعم دولة الإمارات للشعب التونسي الشقيق في مواجهة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها تونس إثر تداعيات جائحة " كوفيد-19 " سائلاً المولى تعالى أن يحفظ أهلنا في تونس من كل مكروه.

 

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وجه بتقديم 500 ألف جرعة لقاح "كوفيد-19" إلى تونس الشقيقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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