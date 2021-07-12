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إيطاليا.. 57 مليون جرعة لقاح أعطيت حتي الان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء الإثنين أنه تم إعطاء 57.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس المستجد في إيطاليا حتى الآن.

 

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ556 ألفا ًو372 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرين لتطعيم (75%) من سكانها بلقاح من جرعتين.

 

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 28 أسبوعاً.

 

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.27 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفاً و775 حالة، منذ عام 23 أسبوعاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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