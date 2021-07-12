فرنسا تنتقد إغلاق مالطا حدودها لغير الملقّحين.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اعتبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، أمس الأحد، أن قرار مالطا إغلاق حدودها أمام المسافرين غير المطعمين ضد كورونا "مخالف للقواعد الأوروبية"، داعياً هذا البلد إلى اعتماد الشهادة الصحية الأوروبية.



وقال بون خلال برنامج "غران راندي فو" عبر "إذاعة أوروبا 1" و"شبكة سي نيوز" وصحيفة "لي زيكو": "لا أدين القرار الذي اتخذته مالطا، لكنه مخالف للقواعد الأوروبية وأعتقد أنه يجدر بنا الالتزام بإطارنا وتطبيقه بالكامل. هذا الإطار هو الشهادة الصحية الأوروبية" مضيفا "من المحبّذ أن يعودوا عن قرارهم".

وعاودت مالطا في الأول من يونيو (حزيران) استقبال السياح القادمين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول بشرط إبراز اختبار سلبي النتيجة عند الصعود في الطائرة أو في حال كانوا ملقّحين بشكل تام. لكن السلطات المالطية عادت وأعلنت الجمعة أنه اعتبارا من الأربعاء 14 يوليو (تموز)، لن تستقبل سوى مسافرين ملقّحين بالكامل، على أمل احتواء زيادة جديدة في الإصابات بكوفيد-19.

وأضاف كليمان بون "لم ننجح على الدوام في التنسيق في ما بيننا في أوروبا خلال هذه الأزمة، لكننا لمرّة لدينا شهادة صحية (...) هي نفسها في كل أنحاء أوروبا".

وتابع، أن "ما فعلته مالطا هو أنها لم تعد تعترف سوى باللقاح. وهذا يجب أن ينبّهنا إلى أنه إذا ما تدهور الوضع، فإن محاولات الإغلاق المخالفة أحيانا للقواعد ستتزايد"، موضحاً أيضاً "لدينا إطار أوروبي منسّق يؤمّن حماية، وهذا الإطار هو ما يجب تطبيقه".

وأشار إلى أنه من غير الوارد "معاقبة مالطا"، مضيفاً، "ما يهمني هو حماية عطل الفرنسيين والأوروبيين".