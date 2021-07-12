خطة عمل تستمر ثلاث سنوات.. الصين تطور صناعة الأمن الإلكتروني بميزانية ضخمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إنها طرحت مسودة خطة عمل تستمر ثلاث سنوات لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد



وقدرت الصين هذا القطاع بما يتجاوز 250 مليار يوان (38.6 مليار دولار) بحلول عام 2023.

وتأتي هذه المسودة مع تكثيف السلطات الصينية جهودها لإعداد لوائح لتحسين تنظيم تخزين ونقل البيانات وخصوصية البيانات الشخصية.

واقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين في مطلع الأسبوع مسودة قواعد تدعو جميع شركات التكنولوجيا الغنية بالبيانات التي تضم أكثر من مليون مستخدم إلى الخضوع لمراجعات أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.

ويأتي ذلك في أعقاب إجراء السلطات الصينية تحقيقا مع شركة ديدي تشوكسينج لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها قوانين خصوصية البيانات.

وبذل الرئيس الصيني "شي جين بينج" والحكومة المركزية جهداً كبيرا منذ عام 2012 للتوصل إلى نهج شامل وإعداد هيكل تنظيمي لأمن الشبكات.

وفي هذا الإطار تم إنشاء لجنة الأمن القومي، ومجموعة قيادية مركزية لأمن ومعلومات الإنترنت يترأسها الرئيس الصيني.

وعلى الرغم من جهود بكين الجارية لتنظيم ودعم البنية التحتية لأمن الشبكات والمعلومات، فإن هذه الجهود لا تزال مشتتة، ويرجع ذلك إلى تعدد القطاعات والهيئات الإدارية المسؤولة مثل: (مكتب إدارة التشفير لأمن الدولة، ولجنة الأمن القومي، وجيش التحرير الشعبي.. وغيرها من الجهات)، فضلاً عن وجود تداخل وتضارب في المصالح بين بعضها البعض في كثير من الأحيان.

ويشير مصطلح "المعلوماتية" Informatization أو informationization إلى إطار عمل شامل يهدف إلى تحديث وتحويل المجتمع الصناعي إلى مجتمع معلوماتي، من خلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والصناعات والتطبيقات، وموارد المعلومات، والبنية التحتية، وتنمية القدرات، والمتطلبات اللازمة لضمان الأمن المعلوماتي، والعناصر القانونية المتعلقة بالأمن المعلوماتي.

وتوضح دراسة وجود اختلاف بين واشنطن وبكين في تعريف عدد من المصطلحات المعنية بموضوع الفضاء والأمن الإلكتروني، الأمر الذي يتسبب في وجود فجوة إدراكية، خاصة فيما يتعلق بتحديد معنى الأمن الإلكتروني (السيبراني)، وأمن الشبكات والمصطلحات الأخرى ذات الصلة. وتضيف الدراسة أن الاستراتيجية الصينية لأمن الشبكات تتضمن استخدام المعلومات للتأثير أو السيطرة على عملية صنع القرار لدى الأعداء وما يترتب عليها من أنشطة، وذلك لخدمة الأهداف الصينية الهجومية والدفاعية.