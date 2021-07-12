شكرا لقرائتكم غزة و حماس الجيش الإسرائيلي: توسيع مساحة الصيد بقطاع غزة بدءا من اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل قررت توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 أميال إلى 12 ميلا بحريا، بدءا من صباح اليوم الاثنين.

وأشار أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام والمصادقة السياسية.

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وأضاف أنه تقرر أيضا السماح باستيراد مواد طبية ومواد خاصة بالصيد ومواد خام للصناعة والنسيج من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك تصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من القطاع إلى إسرائيل.

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن استمرار هذه الإجراءات "مشروط بالحفاظ على الاستقرار الأمني".