وحش المعارك .. الجيش المغربي يستعد لإستقبال 24 مقاتلة أباتشي

الشارقة - اميمة ياسر - تستعد المملكة المغربية لاستقبال الدفعة الأولى من طائرات أباتشي "AH64E" الأمريكية، في إطار تنفيذ مضامين العقد الموقع بين شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات والقوات المسلحة الملكية.

وبوجب العقد، ستحصل المملكة المغربية على 24 مروحية أباتشي.

وهذه المرة الأولى التي تحصل فيها المملكة على هذه الطائرات الحربية من طراز أباتشي "AH64E"، والقادرة على الملاحة في مجموعة من البيئات المختلفة، والتي تحتوي على منظومة استهداف دقيقة قادرة على توفير معلومات حول الأهداف، سواء ليلية أو نهارية أو بحرية.

وكانت شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات أعلنت أنها وقعت مع القوات المسلحة المغربية عقد شراء 24 مروحية أباتشي AH-64E.

وذكرت الشركة أن المغرب هو البلد السابع عشر الذي سيحصل على هذه المروحية بعدما تم توقيع عقد بخصوص ذلك مؤخرا.