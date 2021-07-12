شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على أبرز 5 مستهدفات فى قطاع الصناعة بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الظروف الاستثنائية التى عاصرها الاقتصاد الوطنى منذ عام 2020 وتأثره خلالها بجائحة فيروس كورنا، إلى تباطؤ عجلة النشاط الصناعى، وأوردت الحكومة فى خطتها للعام المالى 2021/2022 أهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى.

ووضعت خطة العام المالی 2021/2022 بالنسبة للقطاع الصناعى عددا من المستهدفات الطموحة، ونستعرض فيما يلى بالأرقام أبرز 5 مستهدفات لقطاع الصناعة بالعام الجديد:

1- طرح 10 ملايين متر مربع أراضى صناعية مرفقة وإتاحتها للمستثمرين

2- استكمال إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم

3- زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% لتصل إلى نحو 26 مليار دولار

4- 125.7 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الصناعات التحويلية

5- زيادة الإنتاج الصناعى غير البترولى ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية