ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دانيلا ليفين كافا عمدة مقاطعة ميامي دايد يوم الأحد أن فرق البحث عثرت على جثث أربعة آخرين من ضحايا انهيار مبنى سيرفسايد السكني في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية.

وقالت إن ذلك يرفع حصيلة الوفيات المؤكدة الناتجة عن الانهيار الذي وقع في 24 يونيو الماضي إلى 90 قتيلا فيما لا يزال هناك 31 شخصا يخشى أن يكونوا قد دفنوا تحت الأنقاض، وفقا لصحيفة "ميامي هيرالد".

ولم يتم الكشف عن هوية الضحايا الذين عثر عليهم حديثًا خلال المؤتمر الصحفي اليومي في اليوم الثامن عشر من جهود البحث والرابع منذ تغيير هدف العملية من الإنقاذ إلى الإنتشال.

وكانت كافا قد أعلنت في 7 يوليو الجاري أنه لا أمل في العثور على أحياء تحت انقاض المبنى المنهار.