“نفط الكويت” ترسي عقود أكبر صفقة توريد أنابيب في تاريخها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

كشفت الصحيفة الأنباء المحلية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر نفطية ”مسؤولة“ في البلد الخليجي، أن ”شركة نفط الكويت“ المملوكة للحكومة والمسؤولة عن الشق العلوي لقطاع النفط، أي عمليات الإنتاج والاستكشاف، أرست مناقصات توريد أنابيب لعدد من الشركات بقيمة إجمالية تبلغ 340 مليون دينار ( 1.12 مليار دولار).

وأشارت إلى أن عملية التوريد تمتد لثلاث سنوات، وقياسات الأنابيب تتراوح بين 5 و30 بوصة، فضلا عن توريد أنواع أخرى من أنابيب الحفر العميق.

وذكرت أن مناقصة توريد الأنابيب تعتبر الأكبر على الإطلاق في تاريخ ”شركة نفط الكويت“ وتهدف لدعم أنشطة وعمليات الشركة في مجال حفر وإكمال آبار النفط والغاز، مضيفة أن عملية التوريد لهذه الأنابيب تعتبر الأكبر في مجال تقديم خدمات الحفر بالكويت، وتؤكد التزامها بتنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى زيادة الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وقالت المصادر إن الشركة حددت مجموعة من المصنعين المؤهلين لعمليات التوريد من دول عدة، بما فيها اليابان والهند وإندونيسيا وأمريكا ورومانيا والأرجنتين والسعودية وألمانيا وفرنسا وكوريا والمكسيك وسنغافورة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تمت ترسية المجموعة الأولى بقيمة 11.83 مليون دينار (39 مليون دولار) وفازت بها شركة ”دان للتجارة والمقاولات“ التي حازت أقل الأسعار والمطابقة للشروط والمواصفات.

وأشارت إلى أنه تمت ترسية 9 مجموعات من المناقصة على شركة ”خف للتجارة العامة والمقاولات“ بقيمة 209.3 ملايين دينار (690.7 مليون دولار)، وقد حازت أقل الأسعار، وهي مطابقة للمواصفات والشروط الموضوعة.

وفازت شركة ”أحمد فهد الفهد“ بنحو 3 مجموعات بقيمة 58.9 مليون دينار (194.4 مليون دولار)، فيما فازت شركة ”برقان واحد التجارية“ بنحو 7 مجموعات من المناقصة الكبرى بقيمة 59.63 مليون دينار (195.9 مليون دولار).

وتنفذ ”نفط الكويت“ وبقية الشركات النفطية العاملة في الدولة، برامج تطوير ضخمة تشمل ضخ مليارات الدولارت وتغطي مختلف عمليات النفط والغاز، بما فيها الاستكشاف والإنتاج والبتروكيماويات والتكرير.

وتملك الكويت، العضو المؤسس في منظمة ”أوبك“، نحو 101 مليار برميل من احتياط النفط المثبت، وهو سادس أكبر احتياط نفط خام في العالم.