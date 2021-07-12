مقتل 26 عنصرا من طالبان في “عمليات تطهير” بقندهار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 8:55 صباحًا

قتل 26 عنصرا من حركة “طالبان”، في “عمليات تطهير” نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية، بمحافظة قندهار، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم الاثنين.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت وزارة الدفاع الأفغانية: “قتل 26 إرهابيا من طالبان وأصيب 7 آخرون، في عمليات تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية بدعم من القوات المسلحة الأفغانية، في مقاطعتي داند وأرغنداب بمحافظة قندهار”.

وأضافت: “كما تم تدمير 6 دراجات نارية و6 قطع من أسلحتهم ومتفجراتهم”.