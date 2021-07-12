تحذير أميركي للصين بشأن الهجوم على القوات المسلحة الفلبينية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن تحذيرا للصين من أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، وجاء هذا التحذير في بيان خطي بمناسبة ذكرى مرور خمسة أعوام على حكم أصدرته هيئة تحكيم برفض مطالبات الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى أن أي هجوم سيؤدي لتفعيل معاهدة مبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين عام1951 للدفاع المشترك.

وأكدت الصين يوم الجمعة عدم قبول بكين لهذا الحكم.

وقال بلينكن:”تؤكد الولايات المتحدة السياسة التي أعلنتها في 13 يوليو 2020 بشأن المطالبات بالسيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي”، وذلك في إشارة إلى رفض إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لمطالب الصين بالسيادة على الموارد البحرية في معظم بحر الصين الجنوبي.

وأضاف بلينكن: “نؤكد أيضا أن أي هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي سيُفعل الالتزامات الأمريكية للدفاع المشترك بموجب المادة الرابعة من معاهدة عام 1951.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم المياه داخل ما يسمى بخط القطاعات التسعة، والذي تتنازع عليه أيضا بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.