شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا : 186.8مليون إصابة .. واللقاحات المعطاة 3.41 مليارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 8ر186 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 41ر3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 186 مليونا و 800 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 31 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 413 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.