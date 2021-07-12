لعشاق الألعاب.. فيليبس تطلق شاشة منحنية بمواصفات خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق الشاشة المنحنية 498P9Z الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت فيليبس الهولندية أن شاشتها 498P9Z الجديدة تأتي بلوحة VA قياس 48.8 بوصة وبدقة وضوح DQHD وبمعدل تنشيط صورة 165 هرتز مع دعم تقنية DisplayHDR 400.



وتروج شركة فيليبس لشاشة الألعاب المنحنية الجديدة من خلال دقة الوضوح DQHD (5120 x 1440 بيكسل) وبكثافة تبلغ 109 بيكسل في البوصة المربعة وتأتي بنسبة باعية 32:9 ونصف قطر انحناء 1800R.

وتلبي شركة فيليبس متطلبات عشاق الألعاب من خلال معدل تنشيط صورة 165 هرتز وزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي 4 مللي ثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية Adaptive Sync وتقنية DisplayHDR 400 وتبلغ درجة السطوع 550 قنديلة/م2.

وتمتاز الشاشة المنحنية الجديدة بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 122% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 91% ونطاق الألوان أدوبي AdobeRGB بنسبة 89%، ويعمل فلتر الضوء الأزرق وإضاءة الخلفية الخالية من الوميض على الحفاظ على العينين خلال جلسات اللعب لساعات طويلة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة فيليبس المنحنية الجديدة على اثنين من السماعات الداخلية بقدرة 5 وات مع مفتاح KVM، بالإضافة إلى توافر ثلاث منافذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومحور USB-3.2 وكذلك منفذ لسماعة الرأس.

وأعلنت شركة فيليبس عن طرح شاشة الألعاب المنحنية 498P9Z الجديدة خلال شهر آب/أغسطس المقبل بسعر يبلغ 1149 يورو.