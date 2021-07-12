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الهند تسجل 37154 إصابة و724 وفاة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

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أعلنت  وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 37 ألفا و 154 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 30 مليونا و874 ألفا و376 حالة .

 

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 724 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 408 آلاف و 764 حالة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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