شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 37154 إصابة و724 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 37 ألفا و 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 30 مليونا و874 ألفا و376 حالة .

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 724 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 408 آلاف و 764 حالة.