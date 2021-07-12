أمريكا.. ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار إلى 90 قتيلا

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أعلنت دانيلا ليفين كافا عمدة مقاطعة ميامي دايد يوم الأحد أن فرق البحث عثرت على جثث أربعة آخرين من ضحايا انهيار مبنى سيرفسايد السكني في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.



وقالت إن ذلك يرفع حصيلة الوفيات المؤكدة الناتجة عن الانهيار الذي وقع في 24 يونيو الماضي إلى 90 قتيلاـ فيما لا يزال هناك 31 شخصا يخشى أن يكونوا قد دفنوا تحت الأنقاض، وفقا لصحيفة "ميامي هيرالد".

ولم يتم الكشف عن هوية الضحايا الذين عثر عليهم حديثًا خلال المؤتمر الصحفي اليومي في اليوم الثامن عشر من جهود البحث والرابع منذ تغيير هدف العملية من الإنقاذ إلى الإنتشال.

وكانت كافا قد أعلنت في 7 تموز/يوليو الجاري أنه لا أمل في العثور على أحياء تحت انقاض المبنى المنهار.