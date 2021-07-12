وزيرة الخزانة الأمريكية: متحورات كوفيد تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي

المناطق - وكالات

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية “إن واشنطن قلقة جدا من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي”.

وأضافت يلين “نحن قلقون جدا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر في الدول الأخرى”.

وبحسب “الفرنسية”، قالت يلين خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية أمس “تشكل المتحورات تهديدا للعالم بأسره”، داعية “إلى العمل معا لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70 في المائة من سكان العالم العام المقبل”.

وعلى صعيد اللقحات ذكرت يلين “علينا بذل مزيد وأن نكون أكثر فاعلية”.

والسبت، حذر وزراء المال في مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم في البندقية من “الأخطار” التي يطرحها “تفشي متحورات جديدة من كوفيد – 19 ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح” على انتعاش الاقتصاد العالمي.

وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي “قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح” في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي بأن الأزمة لم تنته بعد.

وتستمر متحورة دلتا الشديدة العدوى بالتأثير في انتعاش النشاط الاقتصادي في العالم بأثره. وهي تسببت في بؤر وبائية في آسيا وإفريقيا وفي ارتفاع الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.