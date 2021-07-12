شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحرائق.. كندا تفرض قيوداً على حركة القطارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت كندا يوم الأحد، بفرض قيود على حركة القطارات في المناطق التي ترتفع فيها مخاطر اندلاع حرائق غابات، بعد أن دمر حريق بلدة ليتون بكولومبيا البريطانية وقتل شخصين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بيان لوزارة النقل، إن هذا الأمر سيلزم شركات السكك الحديدية باتخاذ الاحتياطات ضد حرائق الغابات، بما في ذلك تقليل سرعة القطارات.

وكان وزير النقل عمر الغبرا قد أمر يوم الجمعة بوقف النقل بالقطارات لمدة 48 ساعة في مناطق من كولومبيا البريطانية وانتهى منتصف ليل السبت. وبدأ سريان القيود الجديدة صباح الأحد وستظل سارية حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

وقال مجلس سلامة وسائل النقل بكندا، يوم الجمعة، إنه سيرسل فرقا من المحققين لمعرفة ما إذا كانت قطارات الشحن مسؤولة عن إشعال حريقين، من بينها الحريق الذي دمر ليتون.

وشب حريق ليتون، بعد ارتفاع درجة الحرارة في البلدة إلى 49.6 درجة مئوية محطمة الرقم القياسي، لدرجات الحرارة في كندا والمسجل قبل 80 عاما.