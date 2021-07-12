ربدان "8X8".. مدرعة برمائية إماراتية بإمكانات خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت الإمارات العربية المتحدة من الدول المتميزة في صناعة مركبات القتال المدرعة، ومنها مدرعة "ربدان" القتالية البرمائية.

وتنتمي المدرعة البرمائية إلى الجيل الجديد من مركبات القتال المدرعة 8×8، التي يمكنها العمل في جميع التضاريس الطبيعية، والتعامل مع عدد كبير من الأهداف.



والأحد، نشرت الصفحة الرسمية لشركة "إيدج" الإماراتية مقطعا مصورا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ترصد فيه جانبا من قدرات مدرعة "ربدان".





التضاريس الوعرة

وتعتبر "ربدان 8×8" مركبة متقدمة صنعت لتتناسب مع نطاق واسع من الأهداف وطبيعة التضاريس.

وتتوفر هذه المدرعة بعدة أشكال ومواصفات وتتسع لأحد عشر جندياً من قوات المواجهة كحد أقصى، وتتحرك بفاعلية على الأرض وفي الماء، حيث تتخطى سرعتها القصوى 100 كم/س.

ويمكن تجهيزها بحماية مدرعة مختلفة وأنظمة أسلحة من العيار الثقيل، وينصب على برجها مدفع يصل عياره إلى 105 ملم، كما توفر حماية ضد القذائف والألغام.

المدرعة التي تتماشى مع المعايير الدولية تتمتع بهيكل مدرع متعدد العجلات وخصائص فنية وتكتيكية متطورة، وتوفر مجموعة متكاملة من خدمات الدعم من المستوى العسكري يجعلها وحدة متكاملة.

وتعد الآلية من الجيل الجديد من الآليات البرمائية المدرعة متعددة العجلات التي تتميز بتصميم معياري، مما يمنحها أداء تكتيكياً وفنياً متفوقاً ومرموقاً.

ويوفر هيكل الآلية درجة عالية من الحماية، وتعتبر منصة متعددة الاستخدامات وتوفر المرونة لتركيب مجموعة متنوعة من معدات المهام وأنظمة التسليح، حيث تلبي متطلبات المستخدم العصرية في تنفيذ العمليات القتالية أو عمليات حفظ السلام.

وتمثّل "ربدان 8×8" الجيل الجديد من المنصات القتالية المتفوقة التي تتميز بتصميم معياري وهيكل مرن، مما يتيح إدماجها بمجموعة واسعة من خيارات التسليح.

وبما أن تصميمها يأخذ بعين الاعتبار تشغيل أنظمة مختلفة فإنه من السهل إدماج هذه المنصة مع منظومات الأسلحة التي يتم التحكم بها يدوياً أو عن بعد.





مهام الإنقاذ الصعبة

تعتبر آلية ربدان 8×8 للإنقاذ آلية متقدمة ذات قدرات كبيرة تم تصميمها خصيصاً لتؤدي مهام الإنقاذ الصعبة في عمق ساحات القتال، وذلك بفضل مجموعة متميزة من قدرات التنقل عبر المناطق الوعرة وقدرات الإنقاذ عالية التحمّل بالإضافة إلى مستوى عالٍ من الحماية، وسعة كبيرة للحمولة.

تم تصميم الدرع الخارجي المتطور لمركبة ربدان وذلك لحماية القوات بداخلها من الانفجارات والمقذوفات النارية والصدمات مما يضمن نجاح المهمة.





تفاصيل عن المدرعة

وأوردت شركة "الجسور" الإماراتية التابعة لمجموعة "إيدج" تفاصيل فنية عن المدرعة "ربدان"، التي يصل مدى رحلتها 700 كلم.

يصل الوزن الإجمالي إلى 30 ألف كيلو جرام، وطولها 8 أمتار، وعرضها 3.25 ملم، أما الارتفاع فيصل فوق البدن إلى 2.35 متر.

وبينما تتجاوز سرعة المدرعة "ربدان" في البر 100 كلم، فإن سرعتها في الماء تصل إلى 9 كلم في الساعة، وقدرتها على التسلق 60% والقدرة على الانحدار الجانبي 30%.





ما هي أنواع مدرعة ربدان؟

يوجد من هذا الناقلة المدرعة عدة أنواع تختلف وفقا لطبيعة المهام المنوط بها تنفيذها ويوجد منها:

ناقلة جنود مدرعة

مركبة مشاة مقاتلة

مركبة سيطرة وتحكم

مركبة استطلاع

حاملة مدفع هاون

مركبة إنقاذ

مركبة إسعاف





وتتميز تلك المدرعة بإمكانية تجهيزها بأنظمة تدريع مختلفة، إضافة إلى امتلاكها تسليحا قويا يضم مدفع عيار 105 ملم، ويصل مستوى حمايتها ضد القذائف والألغام إلى المستوى الرابع.

وبفضل إطارات المدرعة (8×8) يمكن لـ"ربدان" الوصول إلى أي مكان جغرافي بغض النظر على صعوبة التضاريس، بينما يمكنها الاعتماد على تجهيزاتها البرمائية لعبور أي حاجز مائي.