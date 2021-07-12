تفاصيل جديدة تكشف مدبر واقعة اغتيال رئيس هايتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الهايتية، مساء الأحد، أنها اعتقلت مواطنا "كانت له أهداف سياسية" بتجنيده الكوماندوس الذي اغتال رئيس البلاد جوفينيل مويز.



وقال ليون شارل، مدير الشرطة الوطنية الهايتية "إنه شخص دخل هايتي على متن طائرة خاصة بأهداف سياسية".

وبحسب التفاصيل التي تم تقديمها خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الوزراء فإن هذا الشخص المدعو كريستيان ايمانويل سانون (63 عاما) وهو من الجنسية الهايتية دخل البلاد في يونيو وبرفقته عدد من المواطنين الكولومبيين المسؤولين عن ضمان سلامته.

وأتاحت عمليات استجواب 18 كولومبيًا اعتُقلوا منذ يوم الأربعاء، للشرطة الهايتية بمعرفة أن كريستيان إيمانويل سانون جنّد 26 عضوًا من الكوماندوس عبر خدمات شركة أمنية فنزويلية تسمى "سي تي يو" ومقرها فلوريدا.

ووصل أعضاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) ووزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي الأمريكية إلى هايتي الأحد والتقوا المدير العام للشرطة الوطنية.

وأدى اغتيال الرئيس ليل الثلاثاء الأربعاء الماضي إلى تفاقم الأزمة المؤسساتية التي تغرق فيها هايتي منذ شهور.

والتقى الوفد الأمريكي في اجتماعات منفصلة مع الشخصيات الرئيسية في المشهد السياسي بمن فيهم رئيس الوزراء كلود جوزف.