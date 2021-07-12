حدث ليلًا| السيسي يصدق على 7 قوانين .. وطلب إحاطة بشأن امتحان "العربي" للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-وزير السياحة: فعالية نقل "مركب خوفو" بالأقصر ستضاهي موكب المومياوات

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد قاعات العرض الخاصة بالملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى وصول 67 فاترنية حتى الآن.

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-غير مقبول أن نجرب في أبنائنا.. طلب إحاطة بشأن امتحان "العربي" للثانوية العامة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

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-إدمان انتهى بالغرق.. التحريات ترصد اللحظات الأخيرة لمصرع شقيق رامي صبري بالجيزة

خلصت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في غرق شقيق المطرب رامي صبري بترعة المريوطية بمركز البدرشين جنوب المحافظة، اليوم الأحد.

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-قفز من سور المصحة فسقط في الترعة.. كواليس مصرع شقيق مطرب شهير بالجيزة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات غرق مدمن عقب هروبه من إحدى المصحات بمركز البدرشين جنوب المحافظة، اليوم الأحد.

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-السيسي يوقع على 7 قوانين اليوم.. تعرف عليها

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون 106 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2021 /2022.

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-انخفاض الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 656 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 218412 حتى اليوم.

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-متى تستقبل فنادق شرم الشيخ والغردقة الرحلات الروسية؟.. نائب وزير السياحة تجيب

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الجانب المصري ينتظر بحرارة بدء التنفيذ الفعلي لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

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-امتدت لـ 4 ساعات.. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جولته بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مثلما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيمثل عنواناً للجمهورية الجديدة، ومرآة لمصر الحديثة بكل صورها ومعانيها.

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-رئيس الوزراء في حفل تأبين "الجنزوري": امتلك مقومات غير تقليدية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، امتلك مقومات غير تقليدية، استطاع من خلالها ترك تجربة اقتصادية وسياسية كرئيس للحكومة، لافتا إلى أن ملامح هذه المقومات بدأت من خلال تعليمه الجامعي في الاقتصاد ما بين جامعات مصر والولايات المتحدة الأمريكية ليصبح أحد أفضل الخبراء الاقتصاديين في مجال التخطيط، والذي اتضح جلياً من خلال عمله كأستاذ بمعهد التخطيط، ثم مديراً للمعهد، إلى أن أصبح وزيراً للتخطيط بل وأحد أفضل من تولى وزارة التخطيط فى تاريخ مصر بشهادة كافة من عاصروه.

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-فتح باب التقديم في مدارس التمريض.. وتسجيل خاص لتلك الفئة

أعلنت هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فتح باب التسجيل للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالمدارس التابعة للهيئة، بدء من اليوم حتى الأحد 25 يوليو الجاري.

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-وزير التعليم العالي في حفل تأبين الجنزوري: شخصية فريدة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، مساء اليوم الأحد، في حفل تأبين الراحل الدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء مصر الأسبق، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر المعهد القومي للتخطيط.

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-لمدة 3 سنوات.. وزير السياحة يناقش مع تحالف كندي إطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف منذ بداية عام 2021 بإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

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-رئيس هيئة الأوقاف يكشف للبرلمان خطة استثمار الأراضي غير المستغلة

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلبي إحاطة بشأن أراضي الأوقاف غير المستغلة في أي مشروعات ذات نفع عام وإسناد تسعير أرض الأوقاف إلى اللجنة العليا لتثمين الأراضي، لمشروعات النفع العام لبناء مدارس جديدة.

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-لأول مرة.. أحمال التغذية الكهربية تتخطى 32 ألف ميجاوات اليوم

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تخطى أحمال التغذية الكهربية اليوم الأحد الموافق 11/7/2021 خلال الذروة 32 ألف ميجاوات وذلك للمرة الأولى هذا الصيف، حيث بلغت الذروة : 32100ميجاوات، وكان المتاح: 45900 ميجاوات فى حين بلغ الإحتياطي حوالى: 13450 ميجاوات.

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-تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غداً

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي، مساء غد الإثنين الموافق 12 يوليو.

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-الآثار: توفير الخدمات السياحة بقصر البارون والقلعة والأهرامات أكتوبر المقبل

أعلنت لجنة الإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بوزارة السياحة والآثار، الانتهاء من توفير العديد من الخدمات السياحية بشكل ملموس بمناطق كل من قصر البارون بحي مصر الجديدة، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، وأهرامات الجيزة، قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، استعدادا لاستقبال الموسم السياحي الشتوي.

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-ننشر نتيجة تكليف التمريض هذا العام (قائمة بالأسماء وأماكن التوزيع)

اعتمدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف خريجي المعاهد الفنية الصحية للتمريض دور أول 2020، والبالغ عددهم 9873 ممرضًا وممرضة.

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-"إعلام القاهرة" تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات الإعلامية

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن استخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي مازال محدودا في الوسائل الإعلامية العربية بشكل عام والصحافة بشكل خاص والذي قد يكون معدوما وخصوصا في مصر، مشيرا إلى ضرورة مراجعة ما لدينا من إمكانيات للتقدم.

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-لليوم الثاني.. "التنمية المحلية" تواصل إجراءات اختيار 62 متقدمًا لوظائف رؤساء المدن والأحياء​

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عملها لليوم الثاني على التوالي لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية؛ للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حي .

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-رئيس "الأسقفية" يستقبل السفيرين الأمريكي والبريطاني.. ويتعرفان على تاريخ الكنيسة

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم جوناثان كوهين السفير الأمريكي لدى القاهرة، وجيفري آدمز السفير البريطاني لدى القاهرة، بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

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-خسائر بعشرات الملايين.. "خطة النواب" تطالب بصرف التعويضات المناسبة لمتضرري حريق طهطا

طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسرعة التعامل مع الحريق الضخم الذي تعرض له معرضان تجاريان بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فجر اليوم.

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-عربي الثانوية العامة.. كيف رد وزير التعليم على مطالب أولياء الأمور بإعادة الامتحان؟

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة بإعادة امتحان اللغة العربية.

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-"وقف الاستيطان وإنشاء مطار دولي".. السلطة الفلسطينية تُعد قائمة مطالب لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اتصالاً هاتفيًا الأحد، بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي تولى المنصب منذ الأربعاء الماضي، ليصبح أول اتصال هاتفي بينهما.

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-الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها في تل أبيب الأربعاء المقبل

ذكر تقرير إخباري أن من المقرر أن تفتتح دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا سفارتها في تل أبيب يوم الأربعاء المقبل بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

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-ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في فلوريدا إلى 90 قتيلاً و31 مفقودًا

أعلنت السلطات المحلية الأحد ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى سكني في فلوريدا الشهر الماضي إلى 90 شخصًا، ولا يزال 31 آخرون في عداد المفقودين.

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-سفير جيبوتي بالقاهرة: العلاقات مع مصر أزلية منذ آلاف السنين

وصف محمد ظهر حرسي سفير جيبوتى بالقاهرة، العلاقات بين مصر وجيبوتي بالأزلية منذ آلاف السنين، حيث تتشابه الحضارات، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تم تتويجها مؤخرًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كأول رئيس مصري يزور جيبوتي.

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-موسكو: إيران تثير القلق للغاية بتخصيبها اليورانيوم بنسبة 60%

اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إيران تثير القلق بتخصيبها اليورانيوم بنسبة 60%.

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-إسرائيل تعتزم مواصلة احتجاز بعض الأموال المستحقة للفلسطينيين

قالت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الأحد، إنها ستواصل حجب بعض المدفوعات للفلسطينيين، لأن السلطة الفلسطينية تواصل تحويل الأموال إلى عائلات الأسرى وأولئك الذين قتلوا إسرائيليين، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل ".

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-شكري يؤكد أهمية تحريك الجمود القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية تحريك الجمود القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مسار تفاوضي عادل وشامل على أساس المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المُتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أحد المقومات الرئيسية لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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