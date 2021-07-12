استقالة 2500 عضو من حزب أردوغان وانضمامهم لصفوف المعارضة التركية

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أعلن 2500 عضو بحزب العدالة والتنمية استقالتهم، وانضمامهم لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، في ضربة قاتلة وغير متوقعة للحزب الحاكم في تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان.



وقالت وكالة «أنكا» التركية، إن النائب بحزب العدالة والتنمية عن مدينة موش، فاتح جنكيز، استقال قبل أن ينضم إلى حزب الشعب الجمهوري إلى جانب 2500 عضو، وقال جنكيز: «انطلقنا مع حزب الشعب ونواصل معه حتى النهاية بإذن الله».

وأقيم حفل ضخم في مدينة موش لاستقبال الأعضاء الجدد في حزب الشعب، بحضور نائب رئيس الحزب، أوغوز كان صاليجي.